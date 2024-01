Stage cirque pour enfants avec Nil Pomier le bourg Saint-Pierre-de-Frugie, lundi 26 février 2024.

Stage cirque pour enfants avec Nil Pomier le bourg Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26

fin : 2024-03-01

Nil propose un stage de cirque pour les enfants (de 5 à 15 ans, en plusieurs

groupes)

– Groupe 5 8 ans lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h.

Maximum 10 enfants

Tarif 50€ ou 40€ (pour 2 inscriptions et plus*).

– Groupe 9 14 ans et + du lundi au vendredi de 14h à 18h, ET le mercredi de 10h à 17h (avec pique-nique sur place).

Maximum 12 enfants

Tarif 90€ ou 80€ (pour 2 inscriptions et plus*).

* 10€ de réduction par enfant à partir de 2 inscriptions

L‘adhésion à l’association est nécessaire pour participer au stage (adhésion familiale à prix libre).

le bourg Tiers-lieu le Sonneur / Ecocentre

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine animations@lesonneur.org



L’événement Stage cirque pour enfants avec Nil Pomier Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2024-01-18 par Isle-Auvézère