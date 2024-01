Université populaire Quelles croquettes pour mon chien ou mon chat Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie, mercredi 21 février 2024.

Université populaire Quelles croquettes pour mon chien ou mon chat Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 19:00:00

fin : 2024-02-21 22:00:00

Vous êtes perdu dans toutes les gammes d’alimentation qui vous sont proposées sur internet

et dans les grandes surfaces ? Avec ou sans céréales ? Viande fraîche ? Protéines originales ? Un

vétérinaire vous donne les clés pour vous permettre de vous y retrouver et éviter les arnaques.

Par Hugo Quaegebeur, docteur vétérinaire

N’hésitez pas à apporter les informations disponibles sur les croquettes que vous donnez ou

envisager de donner à votre chien ou chat (ingrédients et composition).

Ecocentre 193 Allée de la Source Froide

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@ecocentre.org



