Lecture en arpentage avec L’Espace d’un an, Beckie Chambers, Atalante bourg Saint-Pierre-de-Frugie, dimanche 18 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

L’arpentage consiste à découper un livre, se repartir les extraits, les lire et partager nos lectures. Une approche de lecture en commun originale. Le livre choisi peut être une fiction ou un essai, et si on le découpe, c’est aussi pour désacraliser l’objet !

bourg Le Sonneur, salle le Nichoir

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine sarah.turrin@ctsv.fr



