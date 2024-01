Université populaire Plantes et animaux dans le blason des communes Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie, mercredi 7 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 19:00:00

fin : 2024-02-07 22:00:00

forme le blason communal illustre l’image que les citoyens ont de leur environnement (en un sens très large). Dit autrement, comment fabrique-t-on un blason communal ? Quelles plantes, quels animaux ornent les blasons communaux de France, et pourquoi ? L’amateur de langues régionales y trouvera notamment à s’alimenter !

Ecocentre 193 Allée de la Source Froide

Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@ecocentre.org



