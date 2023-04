Poney des Pékélés avec Al Tempo Saint-Pierre-de-Colombier Catégories d’Évènement: Ardèche

Ardèche . Atelier parents/enfants. Séances d’approche et de sensibilisation pour tout petits. L’objectif est de privilégier la relation avec le poney, dans le plaisir et la découverte. Enfants de 3 à 6 ans. 3 enfants maxi. Sur réservation. Durée : 1h30. altempo07@gmail.com +33 6 61 42 71 78 http://altempo-equitation.blogspot.fr/ Saint-Pierre-de-Colombier

