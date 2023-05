Visite médiévale gourmande Bruzac, 9 août 2023, Saint-Pierre-de-Côle.

Présentation de la gastronomie médiévale suivie d’une visite du site avec

des personnes costumées, ponctuée de dégustations de recettes tirées

d’ouvrages des XIIe – XVe siècles.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . .

Bruzac

Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the medieval gastronomy followed by a visit of the site with

with costumed people, punctuated by tastings of recipes taken from

from works of the XIIth ? 15th centuries

Presentación de la gastronomía medieval seguida de un recorrido por el yacimiento con personas disfrazadas

con personas disfrazadas, amenizada con degustaciones de recetas extraídas

de obras de los siglos XII a XV

Präsentation der mittelalterlichen Gastronomie, gefolgt von einer Besichtigung der Anlage mit

mit kostümierten Personen und Verkostung von Rezepten aus dem Mittelalter

aus Werken des 12. und 13 15. Jahrhundert

Mise à jour le 2023-05-09 par Isle-Auvézère