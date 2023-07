Fête patronale Saint-Pierre-de-Côle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Pierre-de-Côle Fête patronale Saint-Pierre-de-Côle, 5 août 2023, Saint-Pierre-de-Côle. Saint-Pierre-de-Côle,Dordogne Fête patronale organisée par le Comité des Fêtes.

Repas, concours de pêche, jeux pour enfants, feu d’artifice….

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR. Saint-Pierre-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fête patronale organized by the Comité des Fêtes.

Meal, fishing competition, children’s games, fireworks… Fiesta patronal organizada por el Comité de Fiestas.

Comida, concurso de pesca, juegos infantiles, fuegos artificiales… Patronatsfest, organisiert vom Comité des Fêtes.

Mahlzeiten, Angelwettbewerb, Spiele für Kinder, Feuerwerk… Mise à jour le 2023-07-15 par Isle-Auvézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Pierre-de-Côle Autres Adresse Ville Saint-Pierre-de-Côle Departement Dordogne Lieu Ville Saint-Pierre-de-Côle

Saint-Pierre-de-Côle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-cole/