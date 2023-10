Fais ton cinéma Saint-Pierre-d’Aurillac, 21 octobre 2023, Saint-Pierre-d'Aurillac.

Saint-Pierre-d’Aurillac,Gironde

Mizaru films vous propose une semaine d’immersion dans l’univers du cinéma et de la production ! Avec votre animateur écrivez votre script avec les autres participants et devenez s’en les acteurs.

Ecriture de scénario, apprentissage des bases techniques, tournage et initiation au montage vidéo. Une copie du film sera remis à chaque participants lors d’une soirée de projection!.

2023-10-21 fin : 2023-10-27 12:30:00. EUR.

Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mizaru films offers you a week of immersion in the world of cinema and production! With your animator, write your script with the other participants and become the actors.

Scriptwriting, learning the technical basics, filming and an introduction to video editing. A copy of the film will be given to each participant at an evening screening!

Mizaru films te propone una semana de inmersión en el mundo del cine y la producción Con tu animador, escribe tu guión con los demás participantes y conviértete en los actores.

Escritura de guiones, aprendizaje de los fundamentos técnicos, rodaje e introducción a la edición de vídeo. Se entregará una copia de la película a cada participante en una proyección nocturna

Mizaru films bietet Ihnen eine Woche lang die Möglichkeit, in die Welt des Films und der Filmproduktion einzutauchen! Mit Ihrem Betreuer schreiben Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmern ein Drehbuch und werden zu Schauspielern.

Schreiben Sie ein Drehbuch, lernen Sie die technischen Grundlagen kennen, drehen Sie und führen Sie in die Videobearbeitung ein. Jeder Teilnehmer erhält eine Kopie des Films bei einer Vorführung!

