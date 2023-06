Exposition de Stéphane Dubois Saint Pierre (d’Alzobre) Sainte-Eulalie-de-Cernon, 29 juillet 2023, Sainte-Eulalie-de-Cernon.

Sainte-Eulalie-de-Cernon,Aveyron

Oeuvres variées et Installation « Végan Jésus ? ».

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Saint Pierre (d’Alzobre)

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie



Various works and « Vegan Jesus? » Installation

Varias obras e instalación « Vegan Jesus?

Verschiedene Werke und Installation « Veganer Jesus? »

