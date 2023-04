Petit marché alimentaire de Saint-Pierre d’Albigny, 1 janvier 2023, Saint-Pierre-d'Albigny.

Marché traditionnel le vendredi matin sur la Place Dubettier de Saint-Pierre d’Albigny (Producteur de fruits et légumes, rôtisserie, fromagers, poisoniner … et quelques stands d’habillement)..

2023-01-01 à 06:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Saint-Pierre-d’Albigny 73250 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional market on Friday mornings on the Place Dubettier in Saint-Pierre d’Albigny (fruit and vegetable producers, rotisseries, cheese makers, poisoners… and some clothing stands).

Mercado tradicional los viernes por la mañana en la plaza Dubettier de Saint-Pierre d’Albigny (productores de frutas y verduras, asadores, queseros, envenenadores, etc. y algunos puestos de ropa).

Traditioneller Markt am Freitagmorgen auf dem Place Dubettier in Saint-Pierre d’Albigny (Obst- und Gemüseproduzenten, Rotisserie, Käser, Poisiner … und einige Kleiderstände).

Mise à jour le 2022-11-25 par Office de tourisme Coeur de Savoie