Les nuits de Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Saint-Pierre-Bois Les nuits de Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois, 29 juin 2024, Saint-Pierre-Bois. Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 18:00:00

fin : 2024-06-29 23:30:00 . C’est sur le site majestueux de la colline de St Gilles qu’auront lieu les deuxièmes « Nuits de St Gilles ». Des animations tout au long de la soirée, suivies par un son et lumière à la tombée de la nuit. Restauration sur place (tartes flambées, grillades, frites, crêpes et glaces). EUR. Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-09-08 par Office de tourisme du val de Villé Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Saint-Pierre-Bois Autres Code postal 67220 Adresse Ville Saint-Pierre-Bois Departement Bas-Rhin Lieu Ville Saint-Pierre-Bois Latitude 48.3361092371895 Longitude 7.36207855489518 latitude longitude 48.3361092371895;7.36207855489518

Les nuits de Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois 2024-06-29 2024-06-29 was last modified: by Les nuits de Saint-Gilles Saint-Pierre-Bois 29 juin 2024