Concours de pétanque Route de Draqueville, 21 octobre 2023, Saint-Pierre-Bénouville.

Tournoi de pétanque en doublette formée. Ouvert à tous !

Sur le terrain de sports situé près de l’entreprise Tropardy Clôtures..

2023-10-21 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-21 . .

Route de Draqueville Terrain des Sports

Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie



Petanque tournament in doublettes. Open to all!

On the sports field located near the company Tropardy Clôtures.

Torneo de petanca en doublettes. Abierto a todos

En el campo de deportes, cerca de la empresa Tropardy Clôtures.

Pétanque-Turnier in Form von Doublette formée. Offen für alle!

Auf dem Sportplatz in der Nähe des Unternehmens Tropardy Clôtures.

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité