Randonnée familiale à poney avec les Ecuries de Grâce Saint-Pierre-Bénouville Saint-Pierre-Bénouville Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-Bénouville

Seine-Maritime

Randonnée familiale à poney avec les Ecuries de Grâce, 3 août 2023, Saint-Pierre-Bénouville Saint-Pierre-Bénouville. Randonnée familiale à poney avec les Ecuries de Grâce Ecuries de Grâce Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

2023-08-03 09:30:00 09:30:00 – 2023-08-03 Saint-Pierre-Bénouville

Seine-Maritime Saint-Pierre-Bénouville . L’Office de Tourisme vous propose de participer à une randonnée familiale où vos enfants pourront monter à poney sur une partie de la boucle (environ 4 km). Pour les enfants entre 6 et 10 ans, les enfants devront être obligatoirement accompagné d’un adulte. RDV à 9h30 à Saint Pierre Bénouville – boucle de 8 km Réservation obligatoire et nombre de place limité. L’Office de Tourisme vous propose de participer à une randonnée familiale où vos enfants pourront monter à poney sur une partie de la boucle (environ 4 km). Pour les enfants entre 6 et 10 ans, les enfants devront être obligatoirement accompagné d’un adulte. RDV à 9h30 à Saint Pierre Bénouville – boucle de 8 km Réservation obligatoire et nombre de place limité. Saint-Pierre-Bénouville

dernière mise à jour : 2023-03-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-Bénouville, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Pierre-Bénouville Adresse Ecuries de Grâce Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime Ville Saint-Pierre-Bénouville Saint-Pierre-Bénouville Departement Seine-Maritime Tarif Lieu Ville Saint-Pierre-Bénouville

Randonnée familiale à poney avec les Ecuries de Grâce 2023-08-03 was last modified: by Randonnée familiale à poney avec les Ecuries de Grâce Saint-Pierre-Bénouville 3 août 2023 Ecuries de Grâce Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime Saint-Pierre-Bénouville seine-maritime

Saint-Pierre-Bénouville Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime