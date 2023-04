Rencontre PONCIN, 29 avril 2023, Saint-Pierre-à-Arnes.

Si vous avez un PONCIN (quelque soit le type), ou si vous voulez découvrirces véhicules mythiques construits dans les Ardennes dans les années 1980;Venez vous faire plaisir lors de la 6* rencontre PONCINles 29 et 30 Avril à St Pierre à Arnes (08310).Ouvert à tous, accès gratuit le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.Baptêmes, balades…; Sur terre ou sur l’eau.Présence du club « Les Sangliers en Deuch (2cv; Méhari; …)ainsi qu’un groupe de vieilles Mobs et Solex.Buvette ; Restauration (sur réservation).Organisation: Amicale des Véhicules Poncin 06 87 26 85 40.

Saint-Pierre-à-Arnes 08310 Ardennes Grand Est



If you have a PONCIN (whatever the type), or if you want to discover these mythical vehicles built in the Ardennes in the years 1980;Come to enjoy the 6* PONCIN meeting on April 29th and 30th in St Pierre à Arnes (08310).Open to all, free access on Saturday from 2pm to 6pm and Sunday from 10am to 6pm.baptisms, rides …; On land or water.presence of the club « Les Sangliers en Deuch (2cv; Mehari; …) as well as a group of old Mobs and Solex.refreshment bar; catering (on reservation).organization: Amicale des Véhicules Poncin 06 87 26 85 40

Si tiene un PONCIN (sea del tipo que sea), o si desea descubrir estos vehículos míticos construidos en las Ardenas en los años 80; venga a disfrutar de la reunión 6* PONCIN los días 29 y 30 de abril en St Pierre à Arnes (08310).Abierto a todos, acceso libre el sábado de 14:00 a 18:00 y el domingo de 10:00 a 18:00.Bautizos, paseos…; En tierra o en el agua.Presencia del club « Les Sangliers en Deuch (2cv; Mehari; …) así como de un grupo de Mobs y Solex antiguos.Bar de refrescos; catering (previa reserva).Organización: Amicale des Véhicules Poncin 06 87 26 85 40

Wenn Sie einen PONCIN (egal welchen Typs) besitzen oder wenn Sie diese legendären Fahrzeuge, die in den 1980er Jahren in den Ardennen gebaut wurden, kennen lernen möchten, kommen Sie zum 6* PONCIN-Treffen am 29. und 30. April in St Pierre à Arnes (08310) und lassen Sie sich begeistern.Der Club « Les Sangliers en Deuch » (2cv, Méhari, …) sowie eine Gruppe alter Mobs und Solex sind anwesend.Getränke und Speisen (auf Reservierung).Organisation: Amicale des Véhicules Poncin 06 87 26 85 40

Mise à jour le 2023-03-21 par Ardennes Tourisme