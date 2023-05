Musique au Caillou – Les Fils de Juno La Roche d’Oêtre, 19 août 2023, Saint-Philbert-sur-Orne.

Comme à chaque saison d’été, le Caillou est heureux de vous proposer de la musique vivante !

A l heure de l’apéro, venez écouter Les Fils de Juno (Country Folk, Banjo & Percu)..

2023-08-19 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-19 . .

La Roche d’Oêtre

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie



As in every summer season, the Caillou is happy to offer you live music!

At cocktail time, come and listen to Les Fils de Juno (Country Folk, Banjo & Percu).

Como cada temporada estival, el Caillou se complace en ofrecerle música en directo

Venga a escuchar a Les Fils de Juno (Country Folk, Banjo & Percu).

Wie in jeder Sommersaison freut sich Le Caillou, Ihnen lebendige Musik anbieten zu können!

Zur Aperitifzeit können Sie Les Fils de Juno (Country Folk, Banjo & Percu) hören.

