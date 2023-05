Musique au Caillou – Deeper Pan La Roche d’Oêtre, 12 août 2023, Saint-Philbert-sur-Orne.

Comme à chaque saison d’été, le Caillou est heureux de vous proposer de la musique vivante !

A l heure de l’apéro, venez écouter Deeper Pan (Rock & Soul Band)..

2023-08-12 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-12 . .

La Roche d’Oêtre

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie



As in every summer season, the Caillou is happy to offer you live music!

At the aperitif time, come and listen to Deeper Pan (Rock & Soul Band).

Como cada temporada estival, el Caillou se complace en ofrecerle música en directo

Ven a escuchar a Deeper Pan (Rock & Soul Band) a la hora del aperitivo.

Wie in jeder Sommersaison freut sich Le Caillou, Ihnen lebendige Musik anbieten zu können!

Zur Aperitifzeit können Sie Deeper Pan (Rock & Soul Band) hören.

Mise à jour le 2023-05-14 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme