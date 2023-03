Atelier découverte des plantes médicinales sauvages, 10 juin 2023, Saint-Philbert-sur-Orne .

Atelier découverte des plantes médicinales sauvages

La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

2023-06-10 15:00:00 15:00:00 – 2023-06-10 18:00:00 18:00:00

Saint-Philbert-sur-Orne

Orne

.

Venez découvrir, le temps d’un après-midi, les propriétés de nos plantes sauvages en plein cœur de la Suisse Normande, à la Roche d’Oëtre.

Ensemble, nous réaliserons une balade botanique, afin de vous apprendre à identifier les plantes comestibles et médicinales.

Puis vous assisterez à un cours sur la transformation et l’utilisation de ces plantes à des fins médicinales.

Vous apprendrez à soigner différents maux : rhume, grippe, syndrome prémenstruel, migraine, mais aussi douleurs articulaires et rhumatismales et biens d’autres.

Tout ceci agrémenté de dégustations de tisanes, de vinaigre et de sirop (en fonction des saisons).

Alors inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité.

lesplantes@gmail.com

Saint-Philbert-sur-Orne

dernière mise à jour : 2023-03-10 par