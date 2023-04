Atelier découverte des plantes médicinales sauvages La Roche d’Oëtre, 8 mai 2023, Saint-Philbert-sur-Orne.

Venez découvrir, le temps d’un après-midi, les propriétés de nos plantes sauvages en plein cœur de la Suisse Normande, à la Roche d’Oëtre.

Ensemble, nous réaliserons une balade botanique, afin de vous apprendre à identifier les plantes comestibles et médicinales.

Puis vous assisterez à un cours sur la transformation et l’utilisation de ces plantes à des fins médicinales.

Vous apprendrez à soigner différents maux : rhume, grippe, syndrome prémenstruel, migraine, mais aussi douleurs articulaires et rhumatismales et biens d’autres.

Tout ceci agrémenté de dégustations de tisanes, de vinaigre et de sirop (en fonction des saisons).

Alors inscrivez-vous vite, le nombre de places est limité..

2023-05-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-08 17:00:00. .

La Roche d’Oëtre

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie



Come and discover, during an afternoon, the properties of our wild plants in the heart of the Suisse Normande, at the Roche d’Oëtre.

Together, we will make a botanical walk to learn how to identify edible and medicinal plants.

Then you will attend a course on the transformation and use of these plants for medicinal purposes.

You will learn how to treat different ailments: colds, flu, premenstrual syndrome, migraine, but also joint and rheumatic pain and many others.

All this will be accompanied by tastings of herbal teas, vinegar and syrup (depending on the season).

So register quickly, the number of places is limited.

Venga a descubrir, durante una tarde, las propiedades de nuestras plantas silvestres en el corazón de la Suisse Normande, en la Roche d’Oëtre.

Juntos daremos un paseo botánico para aprender a identificar las plantas comestibles y medicinales.

A continuación, asistirá a un curso sobre la transformación y el uso de estas plantas con fines medicinales.

Aprenderá a tratar diversas dolencias: resfriados, gripe, síndrome premenstrual, migraña, pero también dolores articulares y reumáticos y muchos otros.

Todo ello irá acompañado de degustaciones de tisanas, vinagre y jarabe (según la temporada).

Así que inscríbase rápidamente, el número de plazas es limitado.

Entdecken Sie einen Nachmittag lang die Eigenschaften unserer Wildpflanzen im Herzen der Normannischen Schweiz, in La Roche d’Oëtre.

Gemeinsam unternehmen wir einen botanischen Spaziergang, bei dem Sie lernen, essbare und medizinische Pflanzen zu identifizieren.

Anschließend nehmen Sie an einem Kurs über die Verarbeitung und Verwendung dieser Pflanzen für medizinische Zwecke teil.

Sie werden lernen, wie Sie verschiedene Beschwerden behandeln können: Erkältung, Grippe, PMS, Migräne, Gelenkschmerzen, Rheuma und vieles mehr.

All dies wird durch Kostproben von Kräutertees, Essig und Sirup (je nach Jahreszeit) ergänzt.

Melden Sie sich also schnell an, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

