Nocturne Accrobranche Orne Aventure – parc Accrocbranche, 28 avril 2023, Saint-Philbert-sur-Orne.

Le Parc Orne Aventure La Roche d’Oëtre propose une nouvelle nocturne accrobranche.

Situé dans un cadre naturel exceptionnel, découvrez 9 parcours, des tyroliennes géantes, des ponts de singe, sauts de Tarzan, soit plus de 100 jeux disponibles. Venez vivre une aventure à la tombée de la nuit pour des sensations encore plus fortes !

Réservation obligatoire – Nombre de place limité !

Food truck sur place (pizzas).

2023-04-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-28 22:30:00. .

Orne Aventure – parc Accrocbranche Site de la Roche D’Oëtre

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie



The Orne Aventure Park La Roche d’Oëtre offers a new night-time accrobranche.

Located in an exceptional natural setting, discover 9 courses, giant zip lines, monkey bridges, Tarzan jumps, more than 100 games available. Come and experience an adventure at nightfall for even more thrills!

Reservation required – Limited number of places!

Food truck on site (pizzas)

El Parque Orne Aventure La Roche d’Oëtre ofrece un nuevo accrobranche nocturno.

Situado en un entorno natural excepcional, descubra 9 recorridos, tirolinas gigantes, puentes de monos, saltos de Tarzán, más de 100 juegos disponibles. ¡Venga a vivir una aventura al anochecer para vivir aún más emociones!

Reserva obligatoria – ¡Plazas limitadas!

Food truck in situ (pizzas)

Der Parc Orne Aventure La Roche d’Oëtre bietet ein neues nächtliches Baumklettern an.

In einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung gelegen, entdecken Sie 9 Parcours, riesige Seilrutschen, Affenbrücken, Tarzansprünge, d.h. mehr als 100 Spiele stehen zur Verfügung. Erleben Sie ein Abenteuer bei Einbruch der Dunkelheit für noch mehr Nervenkitzel!

Reservierung erforderlich – Begrenzte Anzahl an Plätzen!

Foodtruck vor Ort (Pizzas)

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité