Saint-Petersburg Ballets Russes – Casse-Noisette Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Saint-Petersburg Ballets Russes – Casse-Noisette Biarritz, 24 janvier 2023, Biarritz. Saint-Petersburg Ballets Russes – Casse-Noisette Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2023-01-24 20:00:00 – 2023-01-24 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes, accompagné d’un orchestre live.

Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce !

A voir absolument !

Musique : Piotr Tchaïkovski

Livret : Marius Petipa selon le conte de Hoffmann

Chorégraphie : Marius Petipa Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes, accompagné d’un orchestre live.

Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce !

A voir absolument !

Musique : Piotr Tchaïkovski

Livret : Marius Petipa selon le conte de Hoffmann

Chorégraphie : Marius Petipa +33 5 59 22 44 66 Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes, accompagné d’un orchestre live.

Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce !

A voir absolument !

Musique : Piotr Tchaïkovski

Livret : Marius Petipa selon le conte de Hoffmann

Chorégraphie : Marius Petipa indigo

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2021-11-13 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Ville Biarritz lieuville Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/

Saint-Petersburg Ballets Russes – Casse-Noisette Biarritz 2023-01-24 was last modified: by Saint-Petersburg Ballets Russes – Casse-Noisette Biarritz Biarritz 24 janvier 2023 Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques