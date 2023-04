CHEMINADE GOURMANDE « L’agriculture biologique mêlée à l’histoire » Saint-Père-sur-Loire Saint-Père-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Saint-Père-sur-Loire . – par l’Office de Tourisme du Val de Sully – A travers une déambulation qui vous fera découvrir l’histoire en deux temps de la commune, partez également à la rencontre des spécialités locales à travers un agriculteur biologique et de son savoir-faire. Une dégustation à emporter vous sera proposée. Rendez-vous sur l’Aire de Loisirs (durée 2h pour 3Km) +33 2 38 36 23 70 https://www.tourisme-valdesully.fr/sortir/agenda/ OT VAL DE SULLY

