BD CONCERT « LA FORÊT MILLÉNAIRE » Médiathèque Saint-Père-en-Retz, mercredi 21 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 16:30:00

fin : 2024-02-21

BD concert « La forêt millénaire » de Waï Waï.

Synopsis : Suite au divorce de ses parents et à la maladie de sa mère, Wataru est accueilli par ses grands-parents à la montagne. Pour le jeune tokyoïte, cette nouvelle vie à la campagne est un bouleversement. Il découvre sa nouvelle école, son nouvel environnement.

La forêt en particulier l’impressionne et semble lui communiquer une force presque surnaturelle, venue du fond des âges…

Un spectacle sensible, une invitation à une balade suspendue dans le temps, d’après le manga inachevé de Jirô Taniguchi.

Tout public dès 7 ans.

Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque.

.

Médiathèque 2 rue de la Gare

Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@saintpereenretz.fr



