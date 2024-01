LE BAL DES VOLEURS Salle St Roch Saint-Père-en-Retz, samedi 10 février 2024.

LE BAL DES VOLEURS Salle St Roch Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Le bal des voleurs, par la troupe de l’ARBR, d’après Jean Anouilh

mise en scène par Morgane Maisonneuve

À Vichy, trois pickpockets sèment la zizanie en séduisant et en escroquant les jeunes filles de bonne famille. Dialogues vifs, rythme trépidant et rebondissements ponctuent cette comédie pleine de fantaisie et de gaieté.

Résa sur place ou sur hello asso juste ici

Salle St Roch 15 rue de l’abbé Perrin

Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire fj.guillou@orange.fr



