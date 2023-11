Stage de danse classique et jazz Saint Peravi Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Stage de danse classique et jazz Saint Peravi Senlis, 26 février 2024, Senlis. Stage de danse classique et jazz 26 février – 1 mars 2024 Saint Peravi Tarifs: 85 euros la semaine Stage de danse classique et jazz enfants/ados/adultes au 8 rue St Péravi à Senlis, centre ville, durant les vacances scolaires du Lundi 26 février au vendredi 1 er Mars 2023.

Renseignements et inscriptions au 06 25 33 13 02

Tarifs: 85 euros la semaine Saint Peravi 8 rue Saint Péravi 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « email », « value »: « studiom.senlis@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625331302 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-26T14:00:00+01:00 – 2024-02-26T17:00:00+01:00

2024-02-26T14:00:00+01:00 – 2024-02-26T17:00:00+01:00

2024-03-01T14:00:00+01:00 – 2024-03-01T17:00:00+01:00

