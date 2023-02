LA FÔRET D’ARISTIDE – Cie des 1000 Bazars Théâtre d’objet et de marionnettes pour le jeune public – Sortie de résidence Saint Péran, 2 juillet 2023 16:00, Saint-Péran.

Théâtre d’objet et de marionnettes pour le jeune public Dimanche 2 juillet, 16h00 1

LA FÔRET D’ARISTIDE

COMPAGNIE DES 1000 BAZARS

Théâtre d’objet et de marionnettes pour le jeune public – Sortie de résidence

Le dimanche 2 juillet à 16h • Salle de la Gonelle de Saint-Péran

Dès 3 ans • Gratuit • 45 min

Organisé par l’association LA LOGGIA

Ce spectacle, à la fois conte philosophique et fable écologiste, s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans et à leurs parents. Les deux interprètes, Laurence Demay et Jacques Lesire, tour à tour marionnettistes, acteurs, musiciens ou conteurs transportent le spectateur dans un univers visuel et sonore où détournements et manipulations d’objets, situations cocasses et tableaux oniriques viennent servir un propos engagé et une narration poétique.

Le décor, constitué essentiellement de matériaux de récupération, forme un univers imaginaire qui se crée et s’enrichit au cours du spectacle et qui évolue au gré des mécanismes animés, des jeux de lumières et de projections.

16h • Salle de la Gonelle de Saint-Péran.

Dès 3 ans • Gratuit • 45 min

| Échange avec les artistes à l’issue de la sortie de résidence |

Saint Péran 35380 Saint-Péran 35380 Ille-et-Vilaine

LA FÔRET D’ARISTIDE

——————-

COMPAGNIE DES 1000 BAZARS

————————-

Théâtre d’objet et de marionnettes pour le jeune public – Sortie de résidence

Le dimanche 2 juillet à 16h • Salle de la Gonelle de Saint-Péran

Dès 3 ans • Gratuit • 45 min

Organisé par l’association LA LOGGIA

Ce spectacle, à la fois conte philosophique et fable écologiste, s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans et à leurs parents. Les deux interprètes, Laurence Demay et Jacques Lesire, tour à tour marionnettistes, acteurs, musiciens ou conteurs transportent le spectateur dans un univers visuel et sonore où détournements et manipulations d’objets, situations cocasses et tableaux oniriques viennent servir un propos engagé et une narration poétique.

Le décor, constitué essentiellement de matériaux de récupération, forme un univers imaginaire qui se crée et s’enrichit au cours du spectacle et qui évolue au gré des mécanismes animés, des jeux de lumières et de projections.

16h • Salle de la Gonelle de Saint-Péran.

Dès 3 ans • Gratuit • 45 min

| Échange avec les artistes à l’issue de la sortie de résidence |