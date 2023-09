Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle, 25 octobre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Basé à Saint-Pée-sur-Nivelle, Jérémy propose des initiations des différentes spécialités de la pelote basque pour une durée d’environ 1h15. Activité en extérieur (fronton) et également en intérieur (trinquet ou mur à gauche) pour les individuels, familles ainsi que pour les groupes. Possibilité de se déplacer sur les communes voisines.

Sur réservation.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:00:00. EUR.

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Based in Saint-Pée-sur-Nivelle, Jérémy offers introductory courses in the various specialties of Basque pelota lasting around 1h15. Outdoor (fronton) and indoor (trinquet or left wall) for individuals, families and groups. Also available in neighboring towns.

Reservations required

Con sede en Saint-Pée-sur-Nivelle, Jérémy ofrece clases de iniciación a las distintas especialidades de la pelota vasca de una duración aproximada de 1h15. Las actividades se proponen al aire libre (frontón) y en sala (trinquet o pared izquierda) para particulares, familias y grupos. Posibilidad de desplazarse a las localidades vecinas.

Sólo con reserva

Jérémy, der in Saint-Pée-sur-Nivelle lebt, bietet Einführungen in die verschiedenen Spezialitäten des baskischen Pelota-Spiels für eine Dauer von etwa 1 Stunde und 15 Minuten an. Aktivität im Freien (Fronton) und auch im Haus (Trinquet oder linke Wand) für Einzelpersonen, Familien und Gruppen. Es besteht die Möglichkeit, sich in die Nachbargemeinden zu begeben.

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme Pays Basque