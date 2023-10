Semaine klima : randonnée accompagnée et présentation INRAE Saint-Pée-sur-Nivelle, 11 octobre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Matin randonnée accompagnée avec l’association Oinez vers la cascade Uzkaingo Erreka.

Après-midi présentation par l’INRAE du piège d’Uxundoa et de leurs actions..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 17:00:00. EUR.

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Morning guided hike with the Oinez association to the Uzkaingo Erreka waterfall.

Afternoon presentation by INRAE of the Uxundoa trap and their actions.

Por la mañana excursión guiada con la asociación Oinez a la cascada Uzkaingo Erreka.

Por la tarde presentación a cargo del INRAE de la almadraba de Uxundoa y sus actuaciones.

Vormittag Begleitete Wanderung mit dem Verein Oinez zum Wasserfall Uzkaingo Erreka.

Nachmittags Präsentation der INRAE über die Uxundoa-Falle und ihre Maßnahmen.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque