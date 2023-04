Raid Cap Women Rue Karrika, 16 septembre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

9e Édition du Raid multisports Cap Women. Une compétition sportive, 100% féminine, solidaire & coresponsable.

Un enchainement de 4 épreuves sportives sur deux ½ journées, à travers un parcours d’environ 35 Km, le tout en suivi d’itinéraire sur 2 jours..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 . .

Rue Karrika

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9th Edition of the Raid multisports Cap Women. A sports competition, 100% feminine, united and co-responsible.

A sequence of 4 sports events over two and a half days, through a course of about 35 km, all following a route over 2 days.

9ª edición del raid polideportivo Cap Women. Una competición deportiva, 100% femenina, solidaria y corresponsable.

Una serie de 4 pruebas deportivas a lo largo de dos días y medio, a través de un recorrido de unos 35 km.

9. Ausgabe des Multisport-Raids Cap Women. Ein sportlicher Wettkampf, 100% weiblich, solidarisch und mitverantwortlich.

Eine Verkettung von 4 sportlichen Wettkämpfen an zwei ½ Tagen, über eine Strecke von ca. 35 km, das Ganze mit Routenverfolgung über 2 Tage.

