Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle, 26 juillet 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Basé à Saint-Pée-sur-Nivelle, Jérémy propose des initiations des différentes spécialités de la pelote basque pour une durée d’environ 1h15. Activité en extérieur (fronton) et également en intérieur (trinquet ou mur à gauche) pour les individuels, familles ainsi que pour les groupes. Possibilité de se déplacer sur les communes voisines..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Based in Saint-Pée-sur-Nivelle, Jérémy proposes initiations of the various specialities of the Basque pelota for a duration of approximately 1h15. Outdoor activity (fronton) and also indoor (trinquet or left wall) for individuals, families and groups. Possibility of moving to neighboring towns.

Con base en Saint-Pée-sur-Nivelle, Jérémy propone iniciaciones a las diferentes especialidades de la pelota vasca de una duración aproximada de 1h15. Actividad al aire libre (frontón) y también en interior (trinquet o pared izquierda) para particulares, familias y grupos. Posibilidad de desplazarse a las ciudades vecinas.

Jérémy, der in Saint-Pée-sur-Nivelle lebt, bietet Einführungen in die verschiedenen Spezialitäten des baskischen Pelota-Spiels für eine Dauer von etwa 1 Stunde und 15 Minuten an. Aktivität im Freien (Fronton) und auch im Haus (Trinquet oder linke Wand) für Einzelpersonen, Familien und Gruppen. Möglichkeit, sich in die Nachbargemeinden zu begeben.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque