Randonnée Panoramique sur le Labourd Bureau d’Accueil Touristique, 25 juillet 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Prendre de la hauteur pour admirer la vue, telle est la motivation de cette randonnée. En se dirigeant vers le sommet du Zuhalmendi, les découvertes historiques et naturalistes seront riches. Après avoir longé un ruisseau en sous-bois, les prairies encore utilisées par les éleveurs de brebis et cochons noirs du Pays Basque font place. Au sommet, ce sont les vestiges des guerres Napoléoniennes qui dominent un point de vue jusqu’à la côte. Une randonnée qui combine vues à couper le souffle et découverte des patrimoines Basques.

Dénivelé 300 mètres. Distance : 8,8 kms. Durée : 3 heures..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 12:30:00. .

Bureau d’Accueil Touristique

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The motivation for this hike is to get to the top to admire the view. Heading towards the summit of Zuhalmendi, the historical and naturalistic discoveries will be rich. After walking along a stream in the undergrowth, the meadows still used by the breeders of ewes and black pigs of the Basque Country give way. At the top, the vestiges of the Napoleonic wars dominate a viewpoint down to the coast. A hike that combines breathtaking views and discovery of the Basque heritage.

Elevation gain 300 meters. Distance : 8,8 kms. Duration : 3 hours.

La motivación de esta excursión es ganar altura y admirar las vistas. En dirección a la cumbre de Zuhalmendi, los descubrimientos históricos y naturalistas serán ricos. Tras recorrer un arroyo entre la maleza, se abren paso los prados que aún utilizan los criadores de ovejas y cerdos negros del País Vasco. En la cima, los vestigios de las guerras napoleónicas dominan un mirador hacia la costa. Una excursión que combina unas vistas impresionantes con el descubrimiento del patrimonio vasco.

Desnivel: 300 metros. Distancia: 8,8 kms. Duración: 3 horas.

In die Höhe zu steigen, um die Aussicht zu genießen, ist die Motivation für diese Wanderung. Auf dem Weg zum Gipfel des Zuhalmendi werden Sie reiche historische und naturkundliche Entdeckungen machen. Nachdem Sie einem Bach im Unterholz gefolgt sind, machen die Wiesen Platz, die noch immer von den Züchtern der Schafe und schwarzen Schweine des Baskenlandes genutzt werden. Auf dem Gipfel sind es die Überreste der Napoleonischen Kriege, die einen Aussichtspunkt bis hin zur Küste dominieren. Eine Wanderung, die atemberaubende Ausblicke und die Entdeckung des baskischen Kulturerbes miteinander verbindet.

Höhenunterschied 300 m. Entfernung: 8,8 km. Dauer: 3 Stunden.

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque