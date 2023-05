Visite guidée « Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire » Place du fronton, 13 juillet 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

« Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire… »

Depuis la nuit des temps, des créatures tantôt hostiles, tantôt amicales peuplent les montagnes, les rivières et les forêts du Pays basque. Au cours de cette balade, nous évoquerons quelques-uns de ces personnages. De la fiction à la réalité il n’y a qu’un pas, que nous franchirons en découvrant l’histoire de la chasse aux sorcières et les effroyables procès qui enflammèrent le Pays basque au 17e siècle. Le village, directement touché à cette sombre époque, a voulu rendre hommage à ces victimes innocentes par le biais d’un mémorial qui prône la tolérance et le devoir de mémoire..

Place du fronton chemin Karrika

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Mythology and witchcraft, a hidden face of our history… »

Since the dawn of time, creatures sometimes hostile, sometimes friendly have inhabited the mountains, rivers and forests of the Basque Country. During this walk, we will evoke some of these characters. There is only one step from fiction to reality, which we will take by discovering the history of the witch-hunt and the appalling trials that inflamed the Basque Country in the 17th century. The village, which was directly affected by this dark period, wanted to pay tribute to these innocent victims by means of a memorial that advocates tolerance and the duty to remember.

« Mitología y brujería, una cara oculta de nuestra historia… »

Desde la noche de los tiempos, criaturas, a veces hostiles, a veces amistosas, han habitado las montañas, los ríos y los bosques del País Vasco. Durante este paseo, evocaremos algunos de estos personajes. De la ficción a la realidad sólo hay un paso, y vamos a echar un vistazo a la historia de la caza de brujas y a los espantosos juicios que incendiaron el País Vasco en el siglo XVII. El pueblo, directamente afectado por este oscuro periodo, quiso rendir homenaje a estas víctimas inocentes mediante un monumento que aboga por la tolerancia y el deber de recordar.

« Mythologie und Hexerei – eine verborgene Seite unserer Geschichte … »

Seit Anbeginn der Zeit bevölkern teils feindliche, teils freundliche Kreaturen die Berge, Flüsse und Wälder des Baskenlands. Im Laufe dieses Spaziergangs werden wir einige dieser Figuren erwähnen. Von der Fiktion zur Realität ist es nur ein kleiner Schritt, den wir tun werden, indem wir die Geschichte der Hexenverfolgung und der schrecklichen Prozesse, die das Baskenland im 17. Das Dorf, das von dieser dunklen Epoche direkt betroffen war, wollte diese unschuldigen Opfer mit einem Denkmal ehren, das Toleranz und Erinnerungspflicht propagiert.

Mise à jour le 2023-02-20 par Office de Tourisme Pays Basque