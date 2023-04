Théâtre les Noces d’Or Espace culturel Larreko, 22 avril 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Synopsis : L’organisation et la préparation du repas en cuisine, pour fêter les noces d’or des grands parents, sont à l’origine de discussions parfois vives, de remises en question, de mises à plat… et d’un secret de famille entre 3 sœurs, leurs conjoints et leurs proches..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 22:00:00. EUR.

Espace culturel Larreko Place Xan Ithurria Gantxiki

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Synopsis: The organization and the preparation of the meal in the kitchen, to celebrate the golden wedding anniversary of the grandparents, are at the origin of sometimes lively discussions, questioning, and a family secret between 3 sisters, their spouses and their relatives.

Sinopsis: La organización y preparación de la comida en la cocina, para celebrar las bodas de oro de los abuelos, son el origen de discusiones a veces animadas, de interrogantes y de un secreto de familia entre tres hermanas, sus cónyuges y sus parientes.

Synopsis : Die Organisation und Zubereitung des Essens in der Küche zur Feier der Goldenen Hochzeit der Großeltern führt zu manchmal heftigen Diskussionen, Infragestellungen, Aufarbeitung… und zu einem Familiengeheimnis zwischen drei Schwestern, ihren Ehepartnern und Verwandten.

