Lo Primtemps de l’Arribèra  

Pyrénées-Atlantiques Saint-Pé-de-Léren . Le célèbre festival de musiques et danses traditionnelles est de retour avec pour thème 2023 : Paur pas briga ! Même pas peur !

Au programme pour ce premier jour :

14h : spectacle « Gigants ! »

15h : bal deu Gigants.

Les Chancaires Joël

