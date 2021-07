Le Mans Le Mans 72000, Le Mans SAINT-PAVIN DES CHAMPS : DE LA COMMUNE AU QUARTIER – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72000

Le Mans

SAINT-PAVIN DES CHAMPS : DE LA COMMUNE AU QUARTIER – DANS LE CADRE DES FLÂNERIES MANCELLES 2021-08-24 – 2021-08-24 Place Gambetta Devant l'Espace Gambetta
Le Mans 72000

Le Mans 72000 En flânant dans ce quartier paisible de la rive droite du Mans, nous saurons tout (ou presque !) sur les petits métiers qui fourmillaient dans ces rues et ruelles. Commerces de proximité, échoppes d’artisan, façades de beaux immeubles retracent une vie désormais révolue. Suivez le guide ! Visite organisée par l’Office de Tourisme, dans le cadre des « Flâneries mancelles » ! Réservation obligatoire. Tarif : 5€ / adulte

3€ / enfant – de 12 ans, demandeur d’emploi, étudiant. Rappel des consignes :

– Le port du masque est obligatoire

