MARCHÉ DE NOEL Saint-Paulet Catégories d’Évènement: Aude

Saint-Paulet MARCHÉ DE NOEL Saint-Paulet, 4 décembre 2023, Saint-Paulet. Saint-Paulet,Aude Marché Artisanal et produit locaux restauration sur place

Animation enfant..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. . Saint-Paulet 11320 Aude Occitanie



Artisanal market and local products on-site catering

Children’s entertainment. Mercado de artesanía y productos locales, catering in situ

Animación infantil. Kunsthandwerkermarkt und lokale Produkte, Verpflegung vor Ort

