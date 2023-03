Stage d’Anglais : adolescents Saint-Paul-Trois-Châteaux Office de Tourisme Drôme Sud Provence Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Stage d’Anglais : adolescents, 17 avril 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux Office de Tourisme Drôme Sud Provence Saint-Paul-Trois-Châteaux. Stage d’Anglais : adolescents EUR 13 Av Charles Gounod Saint-Paul-Trois-Châteaux Drome

2023-04-17 09:00:00 – 2023-04-21 12:00:00 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Drome Saint-Paul-Trois-Châteaux . EUR 200 200 Remise à niveau et perfectionnement dans la langue anglaise au travers d’activités de compréhension orale et d’expression orale via différents thèmes liés aux adolescents et à leurs passions. lamagiedeslangues@gmail.com +33 6 88 70 62 31 https://la-magie-des-langues.business.site/ Saint-Paul-Trois-Châteaux

