Les jeudis de l’été Place de l’esplan, 17 août 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Tous les jeudis soir, les différentes places de Saint-Paul-Trois-Châteaux s’animent en musique. L’occasion idéale de flâner dans les rues tout en découvrant différents genres musicaux..

2023-08-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-17 00:00:00. .

Place de l’esplan Place de la libération

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every Thursday evening, the different squares of Saint-Paul-Trois-Châteaux come alive with music. The ideal opportunity to stroll in the streets while discovering different musical genres.

Todos los jueves por la noche, las plazas de Saint-Paul-Trois-Châteaux se llenan de música. La ocasión ideal para pasear por las calles mientras se descubren diferentes géneros musicales.

Jeden Donnerstagabend werden die verschiedenen Plätze von Saint-Paul-Trois-Châteaux mit Musik belebt. Die ideale Gelegenheit, durch die Straßen zu schlendern und dabei verschiedene Musikrichtungen zu entdecken.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence