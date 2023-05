Les jeudis de l’été Place de l’Esplan, 27 juillet 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Tous les jeudis de l’été, les places de Saint-Paul-Trois-Châteaux vivent au rythme de la musique. L’occasion de découvrir différents genres musicaux tout en se promenant dans la ville..

2023-07-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-27 00:00:00. .

Place de l’Esplan Place de la Libération

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every Thursday of the summer, the squares of Saint-Paul-Trois-Châteaux live to the rhythm of music. The opportunity to discover different musical genres while walking around the city.

Todos los jueves de verano, las plazas de Saint-Paul-Trois-Châteaux viven al ritmo de la música. Una oportunidad para descubrir diferentes géneros musicales mientras se pasea por la ciudad.

Jeden Donnerstag im Sommer leben die Plätze von Saint-Paul-Trois-Châteaux im Rhythmus der Musik. Eine Gelegenheit, verschiedene Musikrichtungen zu entdecken, während man durch die Stadt spaziert.

