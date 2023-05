Centrale nucléaire du Tricastin – Visites autour de la centrale Centrale Electrique EDF du Tricastin, 13 juillet 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Cette visite en plein air accompagnée d’un conférencier, vous permets d’avoir un point de vue exceptionnel sur les installations et de comprendre le fonctionnement d’une centrale nucléaire et sa production d’électricité..

2023-07-13 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-13 12:00:00. .

Centrale Electrique EDF du Tricastin Complexe nucléaire du Tricastin

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26131 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This open-air visit, accompanied by a lecturer, allows you to have an exceptional view of the installations and to understand the functioning of a nuclear power plant and its electricity production.

Esta visita al aire libre, acompañada por un conferenciante, permite tener una visión excepcional de las instalaciones y comprender el funcionamiento de una central nuclear y su producción de electricidad.

Dieser von einem Referenten begleitete Besuch unter freiem Himmel ermöglicht Ihnen einen außergewöhnlichen Blick auf die Anlagen und vermittelt Ihnen, wie ein Kernkraftwerk funktioniert und wie es Strom erzeugt.

