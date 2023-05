Soirée Corse 17 place du Marché, 16 juin 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Avec la participation de l’Amicale des corses, vous pourrez déguster un bon repas tout en écoutant leurs chants..

2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 . EUR.

17 place du Marché Restaurant La Gaudinette devient Le Polisson

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the participation of the Amicale des corses, you can enjoy a good meal while listening to their songs.

Con la participación de la Amicale des corses, podrá disfrutar de una buena comida mientras escucha sus canciones.

Mit der Teilnahme der Amicale des corses (Freundeskreis der Korsen) können Sie ein gutes Essen genießen und dabei ihren Gesängen lauschen.

