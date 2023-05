Vide grenier des P’tits Filous 1 Avenue Louis Girard, 3 juin 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Dans un charmant parc ombragé, venez vendre vos objets ou simplement flâner dans les allées.

Buvette et restauration sur place toute la journée..

2023-06-03 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-03 16:30:00. .

1 Avenue Louis Girard parc des fréres maristes

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In a charming shaded park, come and sell your objects or simply stroll in the alleys.

Refreshments and food available all day long.

En un encantador parque sombreado, venga a vender sus artículos o simplemente a pasear por las callejuelas.

Refrescos y comida disponibles durante todo el día.

In einem charmanten schattigen Park können Sie Ihre Gegenstände verkaufen oder einfach nur durch die Gänge schlendern.

Den ganzen Tag über gibt es Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence