Séance surprise 48 avenue du Général de Gaulle, 15 mai 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Tous les mois, le cinéma le 7ème Art vous propose de découvrir à l’aveugle un film classé art et essai en avant-première. Le titre du film, le réalisateur, le sujet… ne vous sont dévoilés qu’au tout début de la séance..

2023-05-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-15 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every month, the cinema le 7ème Art proposes you to discover a film classified art et essai in preview. The title of the film, the director, the subject… are revealed to you only at the very beginning of the session.

Cada mes, el cine le 7ème Art le ofrece la oportunidad de descubrir una película clasificada como art house en preestreno. El título de la película, el director, el tema… solo se le revelan al principio de la sesión.

Jeden Monat bietet Ihnen das Kino Le 7ème Art die Möglichkeit, einen als Kunstwerk eingestuften Film in einer Vorpremiere blind zu entdecken. Der Titel des Films, der Regisseur, das Thema… werden Ihnen erst ganz am Anfang der Vorstellung verraten.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence