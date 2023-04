Ciné-philo « Je verrai toujours vos visages » 48 avenue du Général de Gaulle, 5 mai 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Un ciné-philo autour du film « Je verrai toujours vos visages » et de la question « Peut-on tout pardonner ? ».

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A cine-philo around the film « I will always see your faces » and the question « Can we forgive everything? »

Un cine-filo en torno a la película « Siempre veré vuestras caras » y la pregunta « ¿Podemos perdonarlo todo?

Ein Ciné-philo rund um den Film « Je voyera toujours vos visages » und die Frage « Kann man alles verzeihen? »

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence