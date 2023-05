Conférence : découverte des mythes dans la musique 16 rue notre dame, 5 mai 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

La découverte des mythes dans la musique par Pierre Boitet, professeur d’éducation musicale et journaliste..

2023-05-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-05 19:00:00. .

16 rue notre dame salle d’animation

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The discovery of myths in music by Pierre Boitet, music education teacher and journalist.

El descubrimiento de los mitos en la música por Pierre Boitet, profesor de educación musical y periodista.

Die Entdeckung von Mythen in der Musik von Pierre Boitet, Lehrer für Musikerziehung und Journalist.

