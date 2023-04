Séance spéciale Semaine de la danse – « La danseuse » 48 avenue du Général de Gaulle, 4 mai 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Le cinéma le 7ème Art vous propose de (re)découvrir sur grand écran le bouleversant « La danseuse » (2016). Une séance dans le cadre de la Semaine de la danse organisée par la Cie Instabili..

2023-05-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-04 . EUR.

48 avenue du Général de Gaulle Cinéma le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The cinema le 7ème Art proposes you to (re)discover on big screen the moving « La danseuse » (2016). A screening as part of the Dance Week organized by the Instabili Company.

El cine le 7ème Art le invita a (re)descubrir la conmovedora « La danseuse » (2016) en la gran pantalla. Una proyección en el marco de la Semana de la Danza organizada por la Cie Instabili.

Das Kino le 7ème Art bietet Ihnen die Möglichkeit, den erschütternden Film « La danseuse » (2016) auf der großen Leinwand (wieder) zu entdecken. Eine Vorstellung im Rahmen der von der Cie Instabili organisierten Tanzwoche.

