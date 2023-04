Semaine de la danse, 28 avril 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

De la danse par tous et pour tous : au Musat, au 7ème art et à l’espace Gare de Saint Paul Trois Châteaux..

2023-04-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 23:00:00. .

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dance by all and for all: at the Musat, at the 7ème art and at the espace Gare of Saint Paul Trois Châteaux.

Danza de todos y para todos: en el Musat, en el 7ème art y en el Espace Gare de Saint Paul Trois Châteaux.

Tanz von allen und für alle: im Musat, im 7ème art und im Espace Gare in Saint Paul Trois Châteaux.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence