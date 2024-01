Concert exceptionnel Te Deum Saint-Paul-Trois-Châteaux, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 17:00:00

fin : 2024-02-04 18:30:00

L’orgue en fête, 10 ans après sa restauration.

TE DEUM Jenkins, Britten, Elgar…

Avec l’ensemble Choral du Tricastin et Choeur Adhémar, sous la direction de Maïa PAILLE et Fabrice VERNETTE soliste, orgue (Octavian SAUNIER), trompette et percussion.

cathédrale

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes domie.bertolus@free.fr



