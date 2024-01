Cycle Sacha Guitry « Le roman d’un tricheur » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux, samedi 27 janvier 2024.

Cycle Sacha Guitry « Le roman d’un tricheur » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 18:00:00

fin : 2024-01-27

Le cinéma le 7ème Art met le réalisateur et acteur français Sacha Guitry à l’honneur en 2024, en proposant une rétrospective sur ses plus grands films intitulée « Le génie Guitry », avec le soutien de l’AFCAE et de l’ADRC.

EUR.

Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mediation@cine-le7emeart.fr



L’événement Cycle Sacha Guitry « Le roman d’un tricheur » Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence