Wagon – Z’Artists en vavang 2023 18 juillet – 11 août Saint-Paul L’offre culturelle sera offerte aux jeunes saint-paulois, âgés entre 11 et 17 ans, inscrit préalablement au programme VAC’ ADOS de la Ville de Saint-Paul. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 juillet 2023 inclus.

En partenariat avec la Ville de Saint-Paul de La Réunion, la compagnie de danse professionnelle Soul City vise à proposer des temps de loisirs à des adolescents saint-paulois, de 11 à 17 ans, éloignés de l’offre culturelle et artistique.

En concertation avec le service jeunesse de la collectivité, l’accueil du public s’est inspiré des dispositifs d’accueil temporaire déjà existants du territoire pendant les vacances scolaires à l’instar des VAC’ADOS. Cette démarche s’inscrit dans la continuité du travail de terrain des équipes de la Ville. Ainsi, elle encourage une meilleure mobilisation des publics cibles des six bassins de vie de Saint-Paul. La Ville assurera la communication sur les séjours, les inscriptions et l’accueil de ces jeunes.

L’équipe de Soul City interviendra, quant à elle, directement auprès des jeunes en toute complémentarité. Ce sera sur les principes de base de son parcours d’éducation artistique et culturelle WAGON:

– la pratique de la danse et du développement de l’expression corporelle afin de préparer un spectacle court,

– le développement de l’analyse et du sens critique,

– une rencontre avec un artiste confirmé et un professionnel du secteur,

– la découverte d’un spectacle (le solo « Kanyar » de Didier BOUTIANA) lors d’un temps fort à la fin d’un séjour.

Deux séjours de deux semaines sont donc prévus entre juillet et août sur le thème du spectacle vivant:

– du 17 au 28 juillet 2023,

– du 31 juillet au 11 août 2023.

Présentation de WAGON par Didier BOUTIANA, directeur et chorégraphe de la compagnie Soul City.

