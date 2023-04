Exposition : Le monde et la vie secrète des abeilles 305, rue du Stade, 24 avril 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Exposition sur le monde et la vie secrète des abeilles à la bibliothèque de St Paul les Romans du lundi 24 avril au mercredi 24 mai 2023 aux heures des permanences.



Samedi 13 Mai : journée consacrée aux abeilles.

2023-04-24 à ; fin : 2023-05-24 . .

305, rue du Stade Association Lecture et Loisirs Saint Pauloise – Bibliothèque

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition on the world and the secret life of bees at the library of St Paul les Romans from Monday, April 24 to Wednesday, May 24, 2023 at the opening hours.



Saturday May 13th : day dedicated to bees

Exposición sobre el mundo y la vida secreta de las abejas en la biblioteca de St Paul les Romans del lunes 24 de abril al miércoles 24 de mayo de 2023 en horario de apertura.



Sábado 13 de mayo: jornada dedicada a las abejas

Ausstellung über die Welt und das geheime Leben der Bienen in der Bibliothek von St Paul les Romans von Montag, dem 24. April bis Mittwoch, dem 24. Mai 2023 während der Öffnungszeiten.



Samstag, 13. Mai: Tag, der den Bienen gewidmet ist

Mise à jour le 2023-04-21 par Valence Romans Tourisme